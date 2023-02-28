Дубровина (Грибанова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти?.03.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Грибанов Василий Лаврентьевич
Мать: Коробкова Марья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тюленева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Дубровин Иван
Рождение ребёнка
1940
Сын: Дубровин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Дубровин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Иван
Смерть
?.03.1994