Дубровина (Грибанова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Грибанова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Грибанов Василий Лаврентьевич

Мать: Коробкова Марья

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тюленева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Дубровин Иван

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Дубровин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дубровин Иван

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Иван

Смерть
?.03.1994
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