Дубровин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тюленева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Дубровина Клавдия Васильевна

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Дубровин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Дубровина Клавдия Васильевна

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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