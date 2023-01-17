село Горохово, село Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Горохово

Юргамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1477Горохова, д. каз.при рч. Юргамыше.18740151350386Заводов маслобойных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Кипельская волость
934. Горохова, деревня бывшая государственная, при речке Юргамыше, дворов 133, жителей 710

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Юргамышский район
98276Гороховосело55°17'00"64°38'00"N-41-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Юргамышский муниципальный район, Сельское поселение Гороховский сельсовет
37646412101с Гороховосело
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