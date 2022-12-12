Коробкова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкова Марья

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Место рождения

Красикова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красикова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Грибанов Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Грибанов Василий Лаврентьевич

Красикова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дубровина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Грибанов Василий Лаврентьевич

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунтонова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Грибанов Василий Лаврентьевич

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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