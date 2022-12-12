Коробкова Марья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Грибанов Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Грибанов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дубровина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Грибанов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунтонова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Грибанов Василий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно