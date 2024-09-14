Косма (Козьма) Сергеев
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Сергей Иаковлев (Иванов)
Мать: Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Елена Козмина
Мать ребёнка: Соломанида Данилова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Егор Козмин
Мать ребёнка: Соломанида Данилова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кирило Козмин
Мать ребёнка: Соломанида Данилова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Игнатий Козмин
Мать ребёнка: Соломанида Данилова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Симеон Козмин
Мать ребёнка: Соломанида Данилова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Козмина
Мать ребёнка: Соломанида Данилова
Смерть
Неизвестно