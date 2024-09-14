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Косма (Козьма) Сергеев

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Сергей Иаковлев (Иванов)

Мать: Екатерина Максимова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Елена Козмина

Мать ребёнка: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Егор Козмин

Мать ребёнка: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кирило Козмин

Мать ребёнка: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Игнатий Козмин

Мать ребёнка: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Симеон Козмин

Мать ребёнка: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Козмина

Мать ребёнка: Соломанида Данилова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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