Соломанида Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломанида Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Елена Козмина

Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Егор Козмин

Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кирило Козмин

Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Игнатий Козмин

Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Симеон Козмин

Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Козмина

Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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