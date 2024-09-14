Соломанида Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Елена Козмина
Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Егор Козмин
Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кирило Козмин
Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев
Рождение ребёнка
1746
Сын: Игнатий Козмин
Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Симеон Козмин
Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Козмина
Отец ребёнка: Косма (Козьма) Сергеев
Смерть
Неизвестно