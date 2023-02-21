Нагобедова (Беловидова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагобедова (Беловидова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Беловидов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Нагобедов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагобедов Артем

Отец ребёнка: Нагобедов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаркуша Эмилия

Отец ребёнка: Нагобедов Григорий

Смерть
1999
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