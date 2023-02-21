Нагобедова (Беловидова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Беловидов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Нагобедов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагобедов Артем
Отец ребёнка: Нагобедов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаркуша Эмилия
Отец ребёнка: Нагобедов Григорий
Смерть
1999