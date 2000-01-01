Нагобедов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагобедов Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагобедов Григорий

Мать: Нагобедова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагобедов Григорий

Мать ребёнка: Нагобедова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Нагобедова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагобедова Любовь

Смерть
Неизвестно
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