Гаркуша (Нагобедова) Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагобедов Григорий
Мать: Нагобедова Вера
Рождение ребёнка
12.11.1967
Дочь: Бейане Татьяна
Отец ребёнка: Гаркуша Борис
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаркуша Андрей
Отец ребёнка: Гаркуша Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаркуша Иван
Отец ребёнка: Гаркуша Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гаркуша Борис