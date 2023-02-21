Гаркуша (Нагобедова) Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаркуша (Нагобедова) Эмилия

Гаркуша (Нагобедова) Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагобедов Григорий

Мать: Нагобедова Вера

Рождение ребёнка
12.11.1967

Дочь: Бейане Татьяна

Отец ребёнка: Гаркуша Борис

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаркуша Андрей

Отец ребёнка: Гаркуша Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаркуша Иван

Отец ребёнка: Гаркуша Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гаркуша Борис