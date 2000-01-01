Нагобедов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагобедов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

31.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Нагобетов Артем

Мать: Нагобетова Устинья

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Нагобедова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагобедов Артем

Мать ребёнка: Нагобедова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаркуша Эмилия

Мать ребёнка: Нагобедова Вера

Смерть
31.08.1943
Причина смерти: На войне
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