Нагобедов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти31.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Нагобетов Артем
Мать: Нагобетова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Нагобедова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагобедов Артем
Мать ребёнка: Нагобедова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаркуша Эмилия
Мать ребёнка: Нагобедова Вера
Смерть
31.08.1943
Причина смерти: На войне