Гончаренко (Дикарёва) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1972
Место жительства
С 1972 по 1994
Образование
С 1979 по 1987
Неполное среднее Школа №172 г. Ленинград
Образование
С 1987 по 1988
Среднее Школа №144
Образование
С 01.09.1988 по 25.06.1991
Контролер ОТК третьего разряда Оптико-Механический Лицей №46 г. Ленинград
Работа или профессия
Между 26.06.1991 и 26.08.1991
Контролер ОТК Ленинградское Оптико-Механическое Объединение
Работа или профессия
С 22.01.1993 по 12.02.1994
Продавец 3й категории | Дом Ленинградской Торговли
Бракосочетание
19.02.1994
Работа или профессия
С 21.06.1994 по 19.11.1997
Продавец книжного магазина | Муниципальное Предприятие Оригинал
Место жительства
С 1994 по 2000
Рождение ребёнка
11.01.1995
Отец ребёнка: Гончаренко Сергей Валерьевич
Место жительства
С 2000
Развод
08.11.2005
Образование
С 2009 по 01.07.2015
Психолого-педагогическое | Бакалавр Негосударственное образовательное учереждение высшего профессионального образования "Институт бизнеса, прсихологии и управления" (НОУ ВПО ИБПУ)
Образование
Между 2013 и 2014
Основы академического рисунка и живописи Художественная студия МосквАрт
Работа или профессия
После 2015
Преподаватель изобразительного искусства