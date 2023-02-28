Гончаренко (Дикарёва) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Дикарёва) Наталья Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1972

Отец: Дикарев Николай Николаевич

Мать: Дикарева Лариса Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
С 1979 по 1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Неполное среднее Школа №172 г. Ленинград
Образование
С 1987 по 1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Среднее Школа №144
Образование
С 01.09.1988 по 25.06.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Контролер ОТК третьего разряда Оптико-Механический Лицей №46 г. Ленинград
Работа или профессия
Между 26.06.1991 и 26.08.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Контролер ОТК Ленинградское Оптико-Механическое Объединение
Работа или профессия
С 22.01.1993 по 12.02.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Продавец 3й категории | Дом Ленинградской Торговли
Бракосочетание
19.02.1994

Муж: Гончаренко Сергей Валерьевич

Химки, Химки, Московская область
Работа или профессия
С 21.06.1994 по 19.11.1997
Химки, Химки, Московская область
Продавец книжного магазина | Муниципальное Предприятие Оригинал
Место жительства
С 1994 по 2000
Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1995

Сын: Гончаренко Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Гончаренко Сергей Валерьевич

Химки, Химки, Московская область
Место жительства
С 2000
Москва, город федерального значения Москва
Развод
08.11.2005

Муж: Гончаренко Сергей Валерьевич

Химки, Химки, Московская область
Образование
С 2009 по 01.07.2015
Химки, Химки, Московская область
Психолого-педагогическое | Бакалавр Негосударственное образовательное учереждение высшего профессионального образования "Институт бизнеса, прсихологии и управления" (НОУ ВПО ИБПУ)
Образование
Между 2013 и 2014
Москва, город федерального значения Москва
Основы академического рисунка и живописи Художественная студия МосквАрт
Работа или профессия
После 2015
Москва, город федерального значения Москва
Преподаватель изобразительного искусства
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