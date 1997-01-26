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Дикарев Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.05.1946

Дата смерти

26.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1946

Отец: Дикарев Николай Дмитриевич

Мать: Богданова Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
3й по счёту, ребёнок в семье.
Место жительства
С 13.05.1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Дзержинский район, ул. Желябова, д.5.
Образование
С 22.10.1964 по 02.06.1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Автоколонна №1107 "Ленпромтранс" Курсы шоферов 3го класса
Рождение ребёнка
07.07.1965

Сын: Дикарев Сергей

Мать ребёнка: Дикарева Лариса Владимировна

Санкт Петербург
Бракосочетание
Около 1965

Жена: Дикарева Лариса Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 09.11.1968 по 18.05.1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Автобаза ЛГК(Ленинградская городская контора) - Госбанка СССР Шофер 3 класса
Рождение ребёнка
07.08.1972

Дочь: Гончаренко Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дикарева Лариса Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 02.07.1979 по 03.06.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Автобаза ЛГК(Ленинградская городская контора) - Госбанка СССР Водитель 3 класса ГАЗ-24, УАЗ-452, ГАЗ-53 кат. B, C.
Смерть
26.01.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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