Дикарев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1946
Дата смерти26.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1946
3й по счёту, ребёнок в семье.
Место жительства
С 13.05.1946
Дзержинский район, ул. Желябова, д.5.
Образование
С 22.10.1964 по 02.06.1965
Автоколонна №1107 "Ленпромтранс" Курсы шоферов 3го класса
Рождение ребёнка
07.07.1965
Сын: Дикарев Сергей
Мать ребёнка: Дикарева Лариса Владимировна
Санкт Петербург
Бракосочетание
Около 1965
Работа или профессия
С 09.11.1968 по 18.05.1972
Автобаза ЛГК(Ленинградская городская контора) - Госбанка СССР Шофер 3 класса
Рождение ребёнка
07.08.1972
Дочь: Гончаренко Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дикарева Лариса Владимировна
Работа или профессия
С 02.07.1979 по 03.06.1991
Автобаза ЛГК(Ленинградская городская контора) - Госбанка СССР Водитель 3 класса ГАЗ-24, УАЗ-452, ГАЗ-53 кат. B, C.
Смерть
26.01.1997
Хроническая язва желудка