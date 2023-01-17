Дикарева (Неровная) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949
Отец: - ?-
Мать: Неровная Нина Андреевна
Рождение ребёнка
07.07.1965
Сын: Дикарев Сергей
Отец ребёнка: Дикарев Николай Николаевич
Санкт Петербург
Бракосочетание
Около 1965
Рождение ребёнка
07.08.1972
Дочь: Гончаренко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дикарев Николай Николаевич
Работа или профессия
С 1972 по 1980
Домохозяйка
Место жительства
После 1972