Дикарева (Неровная) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарева (Неровная) Лариса Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949

Отец: - ?-

Мать: Неровная Нина Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1965

Сын: Дикарев Сергей

Отец ребёнка: Дикарев Николай Николаевич

Санкт Петербург
Бракосочетание
Около 1965

Муж: Дикарев Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1972

Дочь: Гончаренко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дикарев Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1972 по 1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Домохозяйка
Место жительства
После 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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