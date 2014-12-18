Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.05.1922

Дата смерти

18.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1922

Отец: Мануйлов Евгений Николаевич

Мать: Мануйлова (Греченина) Капитолина Николаевна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1947

Дочь: Белозерова (Новосельцева) Людмила Леодоровна

Отец ребёнка: Новосельцев Леодор Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.11.1958

Сын: Новосельцев Игорь Леодорович

Отец ребёнка: Новосельцев Леодор Иванович

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
18.12.2014
Омск, город Омск, Омская область

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