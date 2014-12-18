Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1922
Дата смерти18.12.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1922
Рождение ребёнка
08.04.1947
Дочь: Белозерова (Новосельцева) Людмила Леодоровна
Отец ребёнка: Новосельцев Леодор Иванович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.11.1958
Сын: Новосельцев Игорь Леодорович
Отец ребёнка: Новосельцев Леодор Иванович
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
18.12.2014
Омск, город Омск, Омская область