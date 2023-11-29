Новосельцев Леодор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосельцев Леодор Иванович

Новосельцев Леодор Иванович

Место рождения

Шипачи, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.11.2023

Дата смерти

09.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1947

Дочь: Белозерова (Новосельцева) Людмила Леодоровна

Мать ребёнка: Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.11.1958

Сын: Новосельцев Игорь Леодорович

Мать ребёнка: Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
09.10.1986
Омск, город Омск, Омская область
Рождение
29.11.2023

Отец: Новосельцев Иван Никитич

Мать: Новосельцева (Кузьмина) Анна Дементьевна

Шипачи, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.