Новосельцев Леодор Иванович
Место рождения
Дата рождения29.11.2023
Дата смерти09.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1947
Дочь: Белозерова (Новосельцева) Людмила Леодоровна
Мать ребёнка: Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.11.1958
Сын: Новосельцев Игорь Леодорович
Мать ребёнка: Новосельцева (Мануйлова) Ирина Евгеньевна
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
09.10.1986
Омск, город Омск, Омская область
Рождение
29.11.2023