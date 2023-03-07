Косаревъ Филинъ Мартынъ
Место рождения
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Косаревъ Василей
Мать: Косарева Анна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Давыдова Авдотья
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Портнова Акулина
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Филинъ Петръ
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Денисова Агафія
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Проломова Анисья
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Филинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаревъ Михаилъ
Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно