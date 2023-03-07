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Косаревъ Филинъ Мартынъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Косаревъ Василей

Мать: Косарева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Давыдова Авдотья

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Портнова Акулина

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Филинъ Петръ

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Денисова Агафія

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Филинъ Косаревъ Афонасій

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Проломова Анисья

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Филинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаревъ Михаилъ

Мать ребёнка: Косарева Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Авдотья Григорьева

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