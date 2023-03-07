Давыдова (Филина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Филина) Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Косаревъ Филинъ Мартынъ

Мать: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1861

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Давыдовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Давыдовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Давыдовъ Василій

Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Давыдовъ Максимъ

Отец ребёнка: Давыдовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдовъ Василій

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