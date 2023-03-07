Давыдовъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдовъ Василій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Давыдовъ Федоръ

Мать: Давыдова Акулина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1861

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Давыдовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья

Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Давыдовъ Максимъ

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Авдотья

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