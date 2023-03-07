Давыдовъ Василій
Место рождения
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Давыдовъ Федоръ
Мать: Давыдова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1861
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья
Рождение ребёнка
1873
Сын: Давыдовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья
Рождение ребёнка
11.08.1875
Сын: Давыдовъ Максимъ
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Авдотья