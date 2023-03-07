Портнова (Косарева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова (Косарева) Акулина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Косаревъ Филинъ Мартынъ

Мать: Косарева Авдотья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1868

Дочь: Гордеева Анастасія

Отец ребёнка: Портновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Портновъ Степанъ

Рождение ребёнка
?.11.1882

Сын: Портновъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Портновъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портновъ Игнатій

Отец ребёнка: Портновъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Портновъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагеина Матрена

Отец ребёнка: Портновъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портновъ Степанъ

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