Портнова (Косарева) Акулина
Место рождения
Дата рождения1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Косаревъ Филинъ Мартынъ
Рождение ребёнка
15.12.1868
Дочь: Гордеева Анастасія
Отец ребёнка: Портновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Портновъ Степанъ
Рождение ребёнка
?.11.1882
Сын: Портновъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Портновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портновъ Игнатій
Отец ребёнка: Портновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Портновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагеина Матрена
Отец ребёнка: Портновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Портновъ Степанъ