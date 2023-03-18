Замыслова (Долгополова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1825 ст.
Отец: Долгополов Иван Алексеевич
Мать: Матрена Михайловна
Бракосочетание
05.11.1845 ст.
Поручители по жениху: Богоявленской Дорогомиловской церкви Пономарь Василий Николаевич Палашевский, Губернский Секретарь Павел Фёдоров сын Герасимов (жительствует в доме Василия Ефимовича) Поручители ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.
Сын: Замыслов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
28.09.1851 ст.
Сын: Замыслов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
23.06.1853 ст.
Сын: Замыслов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1855 ст.
Сын: Замыслов Михаил Всильевич
Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович
В метрической книге напротив записи о рождении 11 января стоит запись карандашом 10 октября 1855г.
Рождение ребёнка
07.09.1856 ст.
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
23.09.1858 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно