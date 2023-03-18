Замыслова (Долгополова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыслова (Долгополова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Долгополов Иван Алексеевич

Мать: Матрена Михайловна

Бракосочетание
05.11.1845 ст.

Муж: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Поручители по жениху: Богоявленской Дорогомиловской церкви Пономарь Василий Николаевич Палашевский, Губернский Секретарь Павел Фёдоров сын Герасимов (жительствует в доме Василия Ефимовича) Поручители ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.

Сын: Замыслов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.09.1851 ст.

Сын: Замыслов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1853 ст.

Сын: Замыслов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.10.1855 ст.

Сын: Замыслов Михаил Всильевич

Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
В метрической книге напротив записи о рождении 11 января стоит запись карандашом 10 октября 1855г.
Рождение ребёнка
07.09.1856 ст.

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1858 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Замыслов Василий Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно