Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Замыслова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Долгополов Василий Иванович
Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно