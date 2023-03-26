Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич

Козино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич

Козино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич

Козино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Замыслова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Долгополов Василий Иванович

Отец ребёнка: Долгополов Иван Алексеевич

Козино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно