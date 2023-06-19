Самойлов Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894
Бракосочетание
03.02.1913
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Евтихиевна
Рождение ребёнка
25.11.1918
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Евтихиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно