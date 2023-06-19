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Самойлов Василий Афанасьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894

Отец: Самойлов Афанасий Стефанович

Мать: Самойлова Анна Петровна

Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Самойлова Екатерина Евтихиевна

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Евтихиевна

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Евтихиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно