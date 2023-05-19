Самойлова (Михайлова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения10.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1858
Бракосочетание
20.01.1880
Рождение ребёнка
26.10.1880
Дочь: Вержиковская Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Рождение ребёнка
18.01.1884
Сын: Самойлов Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Самойлов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Рождение ребёнка
09.06.1889
Сын: Самойлов Кирилл Афанасьевич
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Рождение ребёнка
16.10.1891
Сын: Самойлов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Рождение ребёнка
08.04.1894
Сын: Самойлов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно