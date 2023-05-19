Самойлова (Михайлова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Михайлова) Анна Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1858

Отец: Михайлов Петр Яковлевич

Мать: Михайлова Зиновия Ивановна

Бракосочетание
20.01.1880

Муж: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
26.10.1880

Дочь: Вержиковская Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
18.01.1884

Сын: Самойлов Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Самойлов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
09.06.1889

Сын: Самойлов Кирилл Афанасьевич

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
16.10.1891

Сын: Самойлов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
08.04.1894

Сын: Самойлов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Самойлов Афанасий Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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