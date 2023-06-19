Самойлова (Король) Екатерина Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Король) Екатерина Евтихиевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1913

Муж: Самойлов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно