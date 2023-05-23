Колотов Андрей Фарафомтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Андрей Фарафомтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

27.02.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

1885 г.р.
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1909 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Колотов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.

Сын: Колотов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Колотова Дарья Ивановна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Дарья Ивановна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
27.02.1912 ст.
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Причина смерти: от простуды