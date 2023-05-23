Колотов Андрей Фарафомтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смерти27.02.1912 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Колотов Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Колотова Дарья Ивановна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Дарья Ивановна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
27.02.1912 ст.
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Причина смерти: от простуды