Колотова Дарья Ивановна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Дарья Ивановна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.

Сын: Колотов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колотов Андрей Фарафомтович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Андрей Фарафомтович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно