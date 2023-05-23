Колотова Дарья Ивановна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Колотов Андрей Фарафомтович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно