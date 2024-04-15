Колотов Гавриил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Гавриил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колотов Андрей Фарафомтович

Мать: не указана

Восприемник
01.08.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Евдокия Георгиевна Колотова
Рождение ребёнка
30.11.1911 ст.

Дочь: Колотова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Колотова Александра Георгиевна

Восприемник
02.12.1911 ст.
Екатерина Тихоновна (Колотова) Колотова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Александра Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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