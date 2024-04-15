Колотов Гавриил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колотов Андрей Фарафомтович
Восприемник
01.08.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Евдокия Георгиевна Колотова
Рождение ребёнка
30.11.1911 ст.
Дочь: Колотова Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Колотова Александра Георгиевна
Восприемник
02.12.1911 ст.
Екатерина Тихоновна (Колотова) Колотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно