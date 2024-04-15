Колотов Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колотов Андрей Фарафомтович
Восприемник
27.02.1897 ст.
Василий Иванович Колотов
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
08.11.1916 ст.
Дочь: Матрона Георгиевна
Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Юлия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно