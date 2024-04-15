Колотов Георгий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Георгий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колотов Андрей Фарафомтович

Мать: не указана

Восприемник
27.02.1897 ст.
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Василий Иванович Колотов
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1911 ст.

Сын: Колотов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Сын: Колотов Семен Георгиевич

Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна

Рождение ребёнка
08.11.1916 ст.

Дочь: Матрона Георгиевна

Мать ребёнка: Колотова Юлия Семеновна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Юлия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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