Наймушин Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Наймушин Сильверст Федоров
Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Настасья Федорова
Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Мавра Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797