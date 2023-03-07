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Наймушин Федор Иванов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Наймушин Иван Яковлев

Мать: Наймушина Федосья (Агафья) Ерофеева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Наймушин Иона Федоров

Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Наймушин Сильверст Федоров

Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Настасья Федорова

Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Наймушин Фирст Федоров

Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Наймушина Мавра Денисова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Мавра Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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