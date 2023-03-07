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Наймушина Мавра Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Наймушин Иона Федоров

Отец ребёнка: Наймушин Федор Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Наймушин Сильверст Федоров

Отец ребёнка: Наймушин Федор Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Настасья Федорова

Отец ребёнка: Наймушин Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Наймушин Фирст Федоров

Отец ребёнка: Наймушин Федор Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Наймушин Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ефимия Федорова

Отец ребёнка: Наймушин Федор Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Федор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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