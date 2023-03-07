Наймушина (Суднева) Федосья (Агафья) Ерофеева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1708 и 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1708 и 1712
Отец: Суднев Ерофей Герасимов
Мать: Суднева Марина Юдина
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Наймушин Иван Иванов
Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762