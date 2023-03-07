Наймушина (Суднева) Федосья (Агафья) Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина (Суднева) Федосья (Агафья) Ерофеева

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Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1708 и 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1708 и 1712

Отец: Суднев Ерофей Герасимов

Мать: Суднева Марина Юдина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Наймушин Иван Иванов

Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Наймушин Семен Иванов

Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Наймушин Федор Иванов

Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Наймушин Антон Иванов

Отец ребёнка: Наймушин Иван Яковлев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Иван Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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