Захаров Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.2020
Рождение ребёнка
09.04.2020
Дочь: Захарова Алиса Вячеславовна
Мать ребёнка: Захарова Светлана Григорьеана
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.2020
Дочь: Захарова София Вячеславовна
Мать ребёнка: Захарова Светлана Григорьеана
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все