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Захаров Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.2020

Жена: Захарова Светлана Григорьеана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.2020

Дочь: Захарова Алиса Вячеславовна

Мать ребёнка: Захарова Светлана Григорьеана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.2020

Дочь: Захарова София Вячеславовна

Мать ребёнка: Захарова Светлана Григорьеана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
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