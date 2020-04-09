Захарова София Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения09.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2020
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
Крещение
02.07.2022
Сызрань, Сызрань, Самарская область