Захарова (Пименова) Светлана Григорьеана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Пименова) Светлана Григорьеана

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Место рождения

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым

Дата рождения

29.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1971

Отец: Пименов Григорий Иванович

Мать: Пименова Людмила Никифоровна

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.10.1992

Дочь: Краснова Алена Геннадьевна

Отец ребёнка: Краснов Геннадий Николаевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
31.01.2020

Муж: Захаров Вячеслав Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.2020

Дочь: Захарова Алиса Вячеславовна

Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.2020

Дочь: Захарова София Вячеславовна

Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
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