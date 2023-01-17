Захарова (Пименова) Светлана Григорьеана
Место рождения
Дата рождения29.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1971
Рождение ребёнка
10.10.1992
Дочь: Краснова Алена Геннадьевна
Отец ребёнка: Краснов Геннадий Николаевич
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
31.01.2020
Рождение ребёнка
09.04.2020
Дочь: Захарова Алиса Вячеславовна
Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Николаевич
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.2020
Дочь: Захарова София Вячеславовна
Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Николаевич
ЭКО 2 августа 2019 года. В Кулаковском центре Москвы. Репродукции. Репродуктолог Смольникова Вероника Юрьевна. Первая попытка. Ооциты - трехдневные эмбрионы. Один мой и один донорской. Донор спермы- В... Показать все