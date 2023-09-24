Малахов Сысой Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Гнатов Степан Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Малахова (Малахова) Елена Сысоевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1821
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 03.12.1822
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Малахова (Малахова) Степанида Сысоевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Гнатова (Гнатова) Елена Сысоевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно