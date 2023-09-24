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Малахов Сысой Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Гнатов Степан Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Малахова (Малахова) Елена Сысоевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1821

Сын: Малахов Петр Сысоевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 03.12.1822

Сын: Малахов Андрей Сысоевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Малахова (Малахова) Степанида Сысоевна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Гнатова (Гнатова) Елена Сысоевна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гнатов Николай Сысоевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Малахов Филипп Сысоевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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