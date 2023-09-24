Гнатов Степан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатов Степан Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1780 и 1800

Сын: Малахов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Малахов Сысой Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Гнатова (Гнатова) Агафия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1832

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