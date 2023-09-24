Гнатов Степан Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиОколо 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1800
Сын: Малахов Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Гнатова (Гнатова) Агафия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1832