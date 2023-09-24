Малахова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1821
Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович
Рождение ребёнка
Около 03.12.1822
Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Малахова (Малахова) Степанида Сысоевна
Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Гнатова (Гнатова) Елена Сысоевна
Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович
Смерть
Неизвестно