Малахова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Сысой Степанович

Рождение ребёнка
18.08.1821

Сын: Малахов Петр Сысоевич

Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 03.12.1822

Сын: Малахов Андрей Сысоевич

Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Малахова (Малахова) Степанида Сысоевна

Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Гнатова (Гнатова) Елена Сысоевна

Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гнатов Николай Сысоевич

Отец ребёнка: Малахов Сысой Степанович

Смерть
Неизвестно

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