Тестовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Тестовъ Степанъ
Мать: $85
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Тестова Февронія
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шитова Дарія
Мать ребёнка: Тестова Февронія
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Тестова Евлампія
Мать ребёнка: Тестова Февронія
Рождение ребёнка
10.12.1867
Дочь: Новикова Анна
Мать ребёнка: Тестова Февронія
Рождение ребёнка
10.12.1867
Сын: Тестовъ Даниіилъ
Мать ребёнка: Тестова Февронія
Рождение ребёнка
29.01.1870
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тестова Февронія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Февронія