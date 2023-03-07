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Тестовъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Тестовъ Степанъ

Мать: $85

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Тестова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шитова Дарія

Мать ребёнка: Тестова Февронія

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Тестова Евлампія

Мать ребёнка: Тестова Февронія

Рождение ребёнка
10.12.1867

Дочь: Новикова Анна

Мать ребёнка: Тестова Февронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1867

Сын: Тестовъ Даниіилъ

Мать ребёнка: Тестова Февронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1870

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тестова Февронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Февронія

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