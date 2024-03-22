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Тестовъ Даниіилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1867

Отец: Тестовъ Иванъ

Мать: Тестова Февронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Тестовъ Петръ

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
10.01.1892

Дочь: Шитова Татьяна

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1894

Сын: Тестовъ Сергей

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Тестовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Тестовъ Василий

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1906

Сын: Тестовъ Арсений

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Тестова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Тестова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Тестовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Тестова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Евдокия Павлова

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