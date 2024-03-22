Тестовъ Даниіилъ
Место рождения
Дата рождения10.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1867
Отец: Тестовъ Иванъ
Мать: Тестова Февронія
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тестовъ Петръ
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
10.01.1892
Дочь: Шитова Татьяна
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
12.10.1894
Сын: Тестовъ Сергей
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Тестовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
06.03.1898
Сын: Тестовъ Василий
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
04.02.1904
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
17.08.1906
Сын: Тестовъ Арсений
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Тестова Дарья
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Тестова Дарья
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Тестовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Тестова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Евдокия Павлова