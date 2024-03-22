Тестовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Тестовъ Федоръ
Мать: Тестова Февронья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тестовъ Иванъ
Мать ребёнка: $85
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тестовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тестовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $85
Бракосочетание
Неизвестно