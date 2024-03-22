Тестовъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТестовъ Степанъ

Тестовъ Степанъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тестовъ Федоръ

Мать: Тестова Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тестовъ Иванъ

Мать ребёнка: $85

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тестовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тестовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Тестова Матрена Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $85

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Матрена Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close