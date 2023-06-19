Федосья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Григорий Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Калинов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Александр Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Калинов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Калинов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акилина Пателеева
Отец ребёнка: Пантелей Калинов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Тимофей Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Калинов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никита Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Калинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей Калинов
Смерть
Неизвестно