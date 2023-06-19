Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Михайлова

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Григорий Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акилина Пателеева

Отец ребёнка: Пантелей Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Тимофей Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никита Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей Калинов

Смерть
Неизвестно