Никита Пантелеев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Пантелей Калинов
Мать: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Вавила Никитин
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анисья Никитина
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Никитина
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Адриан Никитин
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно