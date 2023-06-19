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Никита Пантелеев

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Пантелей Калинов

Мать: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Вавила Никитин

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анисья Никитина

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Никитина

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Адриан Никитин

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно