Пантелей Калинов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Калина Спиридонов
Мать: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Григорий Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Александр Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акилина Пателеева
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Тимофей Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никита Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Михайлова
Смерть
Неизвестно