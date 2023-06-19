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Пантелей Калинов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Калина Спиридонов

Мать: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Григорий Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акилина Пателеева

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Тимофей Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никита Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Михайлова

Смерть
Неизвестно