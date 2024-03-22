Александр Пантелеев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Пантелей Калинов
Мать: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Настасья Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно