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Александр Пантелеев

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Пантелей Калинов

Мать: Федосья Михайлова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Настасья Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Егорова

Смерть
Неизвестно
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