Коваленко Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Селюто Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Коваленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лусто Клеопатра Григорьевна
Отец ребёнка: Коваленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сканцева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Коваленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Петр Григорьевич
Смерть
13.01.?