Коваленко Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Татьяна Николаевна

Коваленко Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Селюто Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Коваленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лусто Клеопатра Григорьевна

Отец ребёнка: Коваленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сканцева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Коваленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.01.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close