Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти25.12.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Отец: Коваленко Григорий
Рождение ребёнка
29.10.?
Сын: Селюто Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1948
Дочь: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
09.02.1950
Дочь: Савостина (Селюто) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1952
Дочь: Лукашева (Селюто) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1954
Дочь: Пасынкова (Селюто) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Хомякова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1958
Дочь: Коротаева (Селюто) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.1959
Сын: Селюто Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич
Смерть
25.12.1994