Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна 10.02.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

25.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Коваленко Григорий

Мать: Коваленко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.?

Сын: Селюто Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Савостина (Селюто) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
11.04.1952

Дочь: Лукашева (Селюто) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.1954

Дочь: Пасынкова (Селюто) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Хомякова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1958

Дочь: Коротаева (Селюто) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1959

Сын: Селюто Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Селюто Владимир Николаевич

Смерть
25.12.1994

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