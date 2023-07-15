Коваленко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лусто (Коваленко) Клеопатра Григорьевна
Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сканцева (Коваленко) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно