Коваленко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лусто (Коваленко) Клеопатра Григорьевна

Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сканцева (Коваленко) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Коваленко Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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