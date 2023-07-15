Лусто (Коваленко) Клеопатра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.10.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лусто Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лусто Вера Васильевна
Отец ребёнка: Лусто Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лусто Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.?