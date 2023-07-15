Лусто (Коваленко) Клеопатра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лусто (Коваленко) Клеопатра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.10.?

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Григорий

Мать: Коваленко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лусто Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лусто Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лусто Вера Васильевна

Отец ребёнка: Лусто Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лусто Петр Васильевич

Отец ребёнка: Лусто Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лусто Василий Ефимович

Смерть
27.10.?

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