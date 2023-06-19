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Стрыгина (Каратаева) Александра Ивановна

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Место рождения

Старая Казачья слобода, Ярославская волость, Козловский уезд

Дата рождения

19.04.1902

Дата смерти

25.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1902

Отец: Каратаев Иван Тарасович

Мать: Варвара Васильевна

Старая Казачья слобода, Ярославская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Стрыгин Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Стрыгин Анатолий Терентьевич

Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.04.1929

Дочь: Сабетова Клавдия Терентьевна

Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
22.02.1932

Дочь: Хабарова Елизавета Терентьевна

Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.11.1935

Сын: Стрыгин Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.02.1940

Дочь: Стрыгина Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Смерть
25.10.1987
Восточная Старинка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область