Стрыгина (Каратаева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.04.1902
Дата смерти25.10.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1902
Отец: Каратаев Иван Тарасович
Мать: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Стрыгин Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.05.1927
Сын: Стрыгин Анатолий Терентьевич
Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.04.1929
Дочь: Сабетова Клавдия Терентьевна
Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.02.1932
Дочь: Хабарова Елизавета Терентьевна
Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.11.1935
Сын: Стрыгин Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.02.1940
Дочь: Стрыгина Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Стрыгин Терентий Леонтьевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1987
Восточная Старинка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область