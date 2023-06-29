Каратаев Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1902
Дочь: Стрыгина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Старая Казачья слобода, Ярославская волость, Козловский уезд
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Васильевна