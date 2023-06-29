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Каратаев Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1902

Дочь: Стрыгина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Старая Казачья слобода, Ярославская волость, Козловский уезд
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Васильевна